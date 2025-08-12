Белый дом не стал комментировать обмен территориями между Россией и Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась комментировать возможный обмен территориями между Россией и Украиной. В этом вопросе она сослалась на предстоящую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России»,— заявила госпожа Левитт на брифинге. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Накануне Дональд Трамп говорил, что урегулирование конфликта на Украине может потребовать обмена территориями. Американский лидер добавил, что обеспокоен позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу территориальных уступок.

Встреча лидеров России и США состоится 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска. Во время переговоров стороны обсудят долгосрочные пути урегулирования украинского кризиса.

