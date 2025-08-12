В Белореченске водитель въехал в бар и скрылся с места ДТП

В Белореченске вечером 11 августа автомобиль «Лада Приора» врезался в здание пивного бара на ул. Победы. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Кубани, водитель не справился с управлением, повредил окна заведения и покинул место происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, личность автомобилиста уже установлена. В случае подтверждения вины ему грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет либо административный арест до 15 суток. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

Проверка проводится по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (ставление водителем места ДТП).

Анна Гречко