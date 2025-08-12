Приговору поправят основание

Как стало известно «Ъ-Ростов», уголовное дело бывшего руководителя Чертковского отдела управления Росреестра по Ростовской области Елены Глебовой будет рассмотрено заново. В апреле Чертковский районный суд приговорил ее к семи годам колонии за превышение должностных полномочий, мошенничество и хранение оружия. Однако Ростовский областной суд отменил решение первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.



Приговор по делу экс-руководителя Чертковского отдела управления Росреестра по Ростовской области Елены Глебовой отменен, дело направлено на новое судебное разбирательство. Основанием отмены решения Чертковского райсуда стало допущенное им существенное нарушение уголовно-процессуального закона. «Чертковский райсуд безосновательно отказал в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора. В связи с этим Ростовский облсуд отменил приговор первой инстанции»,— сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе облсуда.

Чертковский районный суд Ростовской области в апреле 2025 года признал Елену Глебову виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст.285; ч.4 ст.159; ч.1 ст.222 УК РФ). Ей было назначено семь лет лишения свободы.

По версии следствия, Елена Глебова, являясь начальником Чертковского отдела управления Росреестра по Ростовской области, с 2004 года по 2023-й организовала деятельность индивидуального предпринимателя Елены Этт по предоставлению правовой помощи гражданам при заключении сделок с недвижимым имуществом. Совместно они похитили у граждан более 2,6 млн руб.

Кроме того, госпожа Глебова, как считают следователи, внесла изменения в договор купли-продажи жилого дома, который был заключен между гражданином и отделом Росреестра, намеренно не указав в перечне комнат одно из помещений. Впоследствии Елена Глебова устроила там кабинет для своих доверенных лиц, которые платно предоставляли правовую помощь гражданам при заключении сделок с недвижимостью. Услуги по коммунальным платежам за данный кабинет госпожа Глебова включала в расходы Чертковского отдела управления Росреестра.

Используя свое служебное положение, Елена Глебова вынуждала граждан при регистрации сделок с недвижимым имуществом обращаться за помощью только к предпринимателям, являющимся ее доверенными лицами. За это она получила незаконный доход—почти 21 млн руб., а также причинила ущерб управлению Росреестра по Ростовской области на 188,8 тыс. руб.

Также райсуд установил, что госпожа Глебова незаконно хранила дома однозарядную винтовку «ТОЗ-8 м» и боеприпасы.

Суд назначил экс-руководителю управления Росреестра семь лет колонии общего режима и штраф 530 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и был обжалован.

При рассмотрении дела в апелляционном порядке Ростовский областной суд установил, что первая инстанция необоснованно отказала в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора. Из-за этого нарушения приговор был отменен. Дело будет рассмотрено заново Чертковским районным судом в ином составе.

Кристина Федичкина