Белый дом допустил визит Трампа в Россию в будущем

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не исключила, что президент США Дональд Трамп посетит Россию в будущем.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Возможно, есть планы в будущем посетить Россию»,— сказала госпожа Левитт на пресс-конференции (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

15 августа состоятся переговоры Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске. Белый дом назвал местом встречи город Анкоридж. Центральная тема встречи — урегулирование конфликта на Украине.

