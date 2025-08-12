Белый дом: встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже на Аляске
Белый дом назвал место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это город Анкоридж в штате Аляска.
Фото: Mark Thiessen / AP
Американский лидер «решительно настроен положить конец военным действиям» на Украине, уточнила на брифинге официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Трансляция велась на Youtube-канале Associated Press.
Российская сторона пока место переговоров господ Путина и Трампа не уточняла. Ранее сообщалось лишь о прибытии президента России на Аляску 15 августа.
Центральной темой встречи станет урегулирование на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский сегодня подчеркнул, что саммит Россия--США не может решать никаких вопросов, связанных с украинским кризисом. По его словам, это мероприятие касается лишь двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.