Трамп считает честью предстоящий визит Путина на Аляску

Для президента США Дональда Трампа честь принять российского коллегу Владимира Путина на американской территории, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Аляска — это штат в составе США, поэтому президент считает большой честью провести встречу с президентом Путиным на американской земле»,— сказала она на пресс-конференции (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Госпожа Левитт добавила, что Дональд Трамп «с нетерпением ждет» встречи. По словам представителя Белого дома, американский президент планирует встретиться с Владимиром Путиным один на один.

Переговоры запланированы на 15 августа. В Белом доме заявили, что президенты России и США встретятся в Анкоридже. Американская сторона назвала конфликт на Украине центральной темой саммита. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, стороны будут обсуждать варианты урегулирования конфликта.

