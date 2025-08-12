Шесть партий на Кубани договорились о совместном наблюдении за выборами

Общественная палата Краснодарского края заключила соглашение с региональными отделениями шести политических партий о совместном наблюдении за выборами. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Церемония состоялась на расширенном заседании Общественного штаба по контролю за выборами. К соглашению присоединились региональные отделения партий «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зеленые», «Казачья партия», ЛДПР и «Новые люди».

Согласно действующему законодательству, наблюдателей на избирательные участки могут направлять политические партии, зарегистрированные кандидаты и общественные палаты.

Ранее подобное соглашение было подписано с некоммерческими организациями. Оба документа остаются открытыми для подключения новых участников до сентября.

Анна Гречко