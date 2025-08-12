В Екатеринбурге устроят концерт в поддержку пострадавшей мотоциклистки

Благотворительный концерт в поддержку мотоциклистки Надежды Гугумберидзе, пострадавшей в ДТП, пройдет 15 августа в клубе «Нирвана» в Екатеринбурге, говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертная площадка "Нирвана Club"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Концертная площадка "Нирвана Club"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

На сцене выступят группы Sucker Punch, «Граница городов», The Choppers и Dead Souls. Все собранные средства пойдут на лечение пострадавшей и поддержку ее сына.

«Сообщество МотоДвиж Екатеринбург, родные Нади и клуб "Нирвана" приглашают всех на благотворительный концерт! Неважно, мотоциклист вы или нет, знаете Надю лично или только что узнали ее историю. Если в вашем сердце есть сочувствие и желание помочь — приходите!»,— говорится в сообщении.

Резонансное ДТП произошло 1 августа. По предварительным данным, водитель автомобиля Isuzu Алексей Гром сбил мотоциклистку Надежду Гугумберидзе недалеко от стелы «Европа-Азия» на трассе Екатеринбург-Пермь. Женщина получила серьезную травму головы, у нее удалена селезенка, сломаны кости таза и голень.

Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В соцсетях Алексея Грома назвали «охотником на мотоциклистов»: месяц назад он уже сбивал байкера под Первоуральском.

Он сам считает оба ДТП случайными. Ранее в соцсетях распространилось видеообращение Алексея Грома, в котором он говорит, что испытывает сострадание к пострадавшей, готов компенсировать вред материально, однако окончательную точку в деле должен поставить суд.

Надежда Гугумберидзе одна воспитывает сына с инвалидностью. Мотосообщество поддержало ее, устроив сход 4 августа возле ККТ «Космос». Родственники объявили награду в 100 тыс. руб. за видеозапись момента аварии.

Полина Бабинцева