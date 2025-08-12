В Краснодаре зажгли Огонь Памяти у мемориала Пашковской переправы

В Краснодаре у мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы» зажгли Огонь Памяти в честь героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Пламя доставили из Свято-Вознесенского храма, сообщает пресс-служба администрации города.

В церемонии приняли участие глава Краснодара Евгений Наумов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, депутат ЗСК Игорь Брагарник, глава администрации Карасунского округа Николай Хропов.

Почетное право зажечь огонь получили командир сборного городского отряда Почетного караула Поста № 1 Владислав Хить и гвардии майор ВДВ, кавалер двух орденов Мужества Георгий Кольцов. После зажжения участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Оборона Пашковской переправы проходила с 9 по 11 августа 1942 года и стала одним из ключевых эпизодов Битвы за Кавказ. Мемориал в память защитников открыли в Краснодаре 8 мая 2020 года, позже переправа получила статус Рубежа воинской доблести.

