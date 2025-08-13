Ледяная битва

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» пытается через суд добиться досрочного прекращения охраны товарного знака Iceberry, владельцем которого является ЗАО «Дриада Вайн» — «дочка» российско-молдавского СП Driada Group. Под этой маркой ранее выпускался винный напиток, но сейчас он отсутствует в рознице. Завод намерен использовать бренд в рамках масштабного развития собственного портфеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Калужский ликероводочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочного прекращения использования торгового знака — этикетки с изображением ягодных плодов и надписью Iceberry, обнаружил “Ъ” в картотеке дел. По 33-му классу международной классификации товаров и услуг (алкогольные напитки без учета пива) бренд зарегистрирован на ЗАО «Дриада Вайн». Ранее под этим брендом выпускался винный напиток, но сейчас в рознице он не представлен.

Как сообщил “Ъ” владелец КЛВЗ «Кристалл» Павел Победкин, сейчас в компании ведется разработка масштабной линейки разноплановых напитков: «Планируется выпуск более 40 наименований до конца года». По его словам, в торговой марке Iceberry они видят потенциал и рассматривают ее как актив для расширения своего портфеля. С «Дриада Вайн» “Ъ” связаться не удалось.

КЛВЗ «Кристалл» — крупный российский производитель крепкого алкоголя, основанный в 1901 году. По собственным данным компании, она способна выпускать около 65 млн бутылок в год. В портфель компании входят водка Bionica, ликер Konig Heiler, соджу Stun и Insight и прочие бренды. Как следует из ЕГРЮЛ, КЛВЗ «Кристалл» входит в ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"», в котором на 2023 год 86,85% акций принадлежали Павлу Победкину. По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году увеличилась на 7,55%, почти до 4 млрд руб., чистая прибыль — на 90,24%, до 452,6 млн руб.

ЗАО «Дриада Вайн» работает с 1997 года. Компания входит в российско-молдавский холдинг Driada Group, созданный в начале 2000-х годов. Сейчас ей принадлежит 30 торговых знаков, в том числе Iceberry. По последним данным ЕГРЮЛ, на 2003 год равные доли в бизнесе — по 33% — имели Сергей Дементьев, Михаил Кириков и Алексей Уточкин.

Партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Анатолий Беседин отмечает, что похожие конфликты достаточно распространены среди компаний алкогольного сектора России. По его словам, это обусловлено как конкурентной борьбой, так и стратегией захвата брендов. Ранее КЛВЗ «Кристалл» также удалось получить права на товарный знак «Пираты Карибского моря» для производства алкогольной продукции: для этого компания дошла до Верховного суда РФ (см. “Ъ” от 14 июля).

Если ответчик не сможет доказать реальное использование товарного знака, истцу достаточно заявить о своей заинтересованности и доказать намерение использовать похожий товарный знак для производства собственной продукции, поясняет руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. Обычно такие иски рассматриваются от полугода до года, добавляет он.

Созвучное с названием Iceberry, из-за чего КЛВЗ «Кристалл» спорит с ЗАО «Дриада Вайн», также имеет ГК «Айсберри», крупный производитель мороженого. Хотя группа выпускает свою продукцию под другими брендами, например «Филевское» и «Вологодский пломбир», практически на каждой упаковке есть знак «Айсберри». Впрочем, конфликта между компаниями это создать не должно. Проблемы могут возникнуть, если КЛВЗ «Кристалл» станет выпускать продукцию по классам, по которым товарные знаки зарегистрированы ГК «Айсберри», и наоборот, поясняет Анатолий Беседин. Тем не менее, заключает старший юрист BIRCH Анна Лапшина, полностью исключать вероятность направления претензий ГК «Айсберри» тоже не стоит, поскольку обоснованность таких претензий может зависеть от широкого круга обстоятельств.

Владимир Комаров