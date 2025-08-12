К разработке проекта реконструкции таганрогской БСМП привлекли 5 подрядчиков

Два этапа проекта ремонт БСМП в Таганроге одобрены госэкспертизой. В разработке 2-й и 3-й этапов принимали участие пять подрядных организаций. Об этом сообщается на портале единого госреестра заключений (ЕГРЗ).

В числе подрядных организаций фигурируют две ростовских — Донской государственный технический университет и частная компания ООО «Регион-проект».

Среди разработчиков также: московские АО «Четыре стихии» и ООО «ПСК Центр инженерных технологий», ярославская группа компаний «Екс». Последняя является подрядчиком первого этапа самой реконструкции.

Мария Хоперская