Лавров и Рубио обсудили подготовку ко встрече Путина и Трампа на Аляске

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила пресс-служба российского ведомства. Во время беседы стороны обсудили аспекты подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hasnoor Hussain / Reuters Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Как уточнили в пресс-службе, российская и американская стороны подтвердили настрой на успешное проведение мероприятия. Переговоры лидеров двух стран состоятся 15 августа на Аляске. Точное место встречи пока не известно.

Центральной темой переговоров господ Путина и Трампа должно стать урегулирование на Украине. При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, мероприятие касается отношений только России и США, никаких решений по украинскому кризису на встрече быть принято не может.

