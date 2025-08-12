Зеленский: встреча Трампа и Путина имеет значение только для отношений РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеет значение только для их двусторонних отношений. По словам украинского лидера, никаких решений по конфликту на Украине на этой встрече быть принято не может.

«Верю, что президент США это понимает»,— сказал Владимир Зеленский журналистам. При этом он подтвердил желание провести трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

На этой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Владимир Зеленский может приехать на Аляску, где 15 августа пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний позже заявил, что украинский президент не будет участвовать во встрече. При этом президент США пообещал в будущем организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.

О предстоящей встрече президентов США и России — в материале «Ъ» «Говорит и показывает Трамп».

Лусине Баласян