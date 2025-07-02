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Квартал разбирают по частям

Суд в Санкт-Петербурге обязал застройщика Галерной гавани освободить участок

Компанию «Марина», которая планировала построить в Галерной гавани жилые дома на дебаркадерах оштрафовали за нарушение условий договора аренды земельного участка. Теперь компании нужно освободить территорию залива Васильевского острова и выплатить штраф 116 тыс. рублей, сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

С 2020 года Смольный пытался заставить ООО «Марина» убрать сначала одно здание на понтоне, затем несколько, а также предотвратить строительство остальных. Однако в суде представители «Марины» доказали, что «плавучие дома» являются плавсредствами, следовательно, для их возведения не требуется согласование с КГИОП

С 2020 года Смольный пытался заставить ООО «Марина» убрать сначала одно здание на понтоне, затем несколько, а также предотвратить строительство остальных. Однако в суде представители «Марины» доказали, что «плавучие дома» являются плавсредствами, следовательно, для их возведения не требуется согласование с КГИОП

Фото: телеграмканал / Егор Иванов

С 2020 года Смольный пытался заставить ООО «Марина» убрать сначала одно здание на понтоне, затем несколько, а также предотвратить строительство остальных. Однако в суде представители «Марины» доказали, что «плавучие дома» являются плавсредствами, следовательно, для их возведения не требуется согласование с КГИОП

Фото: телеграмканал / Егор Иванов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оштрафовал ООО «Марина» на 116 тыс. рублей, следует из карточки дела. Также застройщик должен освободить участок от строительных вагончиков и материалов с арендуемой территории в Галерной гавани за месяц. Судебные разбирательства из-за «плавучего квартала» тянутся с 2020 года.

Если мусор и контейнеры с территории памятника федерального значения «Галерная гавань Гребного порта» за это время не будут убраны, то компания начнет платить ежемесячный штраф 100 тыс. рублей. При этом с застройщика взыщут госпошлину в размере 60,8 тыс. рублей.

Споры касательно проекта «Марины» длятся уже несколько лет, а именно для этого иска Комитет имущественных отношений добился повторного рассмотрения в апелляционном порядке. В прошлом году суд отказался рассматривать заявление, однако летом 2025 года дело было вновь рассмотрено, и суд вынес решение в пользу комитета.

Проект «плавучего квартала» в Галерной гавани предполагает размещение десяти хаусботов в залив Василеостровского района. Однако Галерная гавань Гребного порта имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, из-за чего комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выступил против ее застройки.

Поэтому с 2020 года Смольный пытался заставить ООО «Марина» убрать сначала одно здание на понтоне, затем несколько, а также предотвратить строительство остальных. Однако в суде представители «Марины» доказали, что «плавучие дома» являются плавсредствами, следовательно, для их возведения не требуется согласование с КГИОП.

Против строительства квартала выступал Алексей Корабельников. В августе вице-губернатор Петербурга заявил, что город приложит все усилия для прекращения строительства плавучих домов в Галерной гавани.

Когда в 2024 году в Галерной гавани начали появляться новые дебаркадеры, строительство возмутило жителей Васильевского острова. После их жалоб проблему взял под контроль Смольный. В июне 2024 года комитет по охране памятников (КГИОП) подал иск против ООО «Марина», усмотрев нарушение режима охраны памятника федерального значения «Галерная гавань Гребного порта». Позднее иск был приостановлен.

В то же время комитет имущественных отношений (КИО) попытался расторгнуть договор аренды береговой линии с ООО «Марина», а Невско-Ладожское бассейновое управление — договор водопользования. Оба ведомства ссылались на позицию КГИОП и указывали на возможные нарушения со стороны компании.

В результате застройщик выиграл оба судебных процесса в первой инстанции. Впрочем, будущее квартала в Галерной гавани остается неясным. Ранее бизнесмен Марат Асланов объяснял, что продолжение строительства и сдача хаусботов зависит от настроя властей Петербурга касательно проекта. В свою очередь, в документации города о береговой линии залива предполагает только прогулочную зону. «Никакого жилья там не будет, сделаем все возможное, чтобы проекты закрыть»,– сообщил господин Корабельников на одной из прямых линий.

Стефания Барченкова

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