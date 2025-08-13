Реклама пошла в народ

Рекламодатели, не представляющие свои товары в ритейл-сетях, стали чаще размещать в них рекламу. Так, за первое полугодие число таких рекламных размещений у X5 выросло более чем в три раза, а объем профильных услуг превысил 11 млрд руб. Эксперты связывают растущий интерес к рекламным размещениям в торговых точках с развитием ритейл-медиа и конкуренцией за качественный рекламный инвентарь, который сейчас в дефиците.

“Ъ” ознакомился с данными X5 Media (подразделение X5 Group) о динамике интеграций от внешних рекламодателей в точках торговых сетей X5. Из них следует, что за первое полугодие 2025 года размещение от «непоставщиков» — брендов, чьи товары не представлены на полках в магазинах, выросло более чем в три раза относительно второго полугодия 2024 года, а ежедневный охват магазинов торговых сетей группы — «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» — оценивается при этом в 24 млн человек. В компании рассказали, что суммарно за первый и второй квартал объем рекламных услуг Х5 составил 11,5 млрд руб., а число рекламных размещений — более 1,8 тыс.

При этом 22% размещений пришлось на рекламу в digital instore, где она транслируется на внутреннем радио в каждой торговой точке сети X5, кассах самообслуживания, на digital-экранах в прикассовых зонах и постаматах, тогда как 78% — в e-com: баннерах и stories (короткие видео) на главной странице, баннерах в корзине, в совершенной покупке, в истории заказов, в разделе «Мои заказы» и в статусе заказа. «С начала года количество размещений с использованием digital instore инвентаря выросло практически в 2,5 раза и достигло четверти от общего числа»,— добавили в компании. Среди категорий рекламодателей, которые размещают рекламу в точках X5,— e-commerce, девелопмент, телеком, фармацевтика, бытовая техника и электроника.

В сети «Лента» также подтверждают рост интереса внешних рекламодателей к профильным инструментам компании. «Прирост составил более 20% за год. В первом полугодии основной доход от "непоставщиков" пришелся на instore-форматы и digital-экраны, на них же пришлось около 88% затрат»,— добавили там. Тренд в компании связывают с развитием ритейл-медиа.

В «Магните» рассказали, что с момента создания рекламной платформы «Магнит Ads» в апреле, по итогам четырех месяцев 82% рекламных размещений пришлось на e-com, 18% — на digital instore. Основные отрасли по объемам размещений составляют девелоперы и банки. «За это время компания увеличила объем доступного для внешней рекламы e-com-инвентаря на 30%. В планах — масштабирование медийного click-out-продвижения партнеров на новые поверхности».

Ранее “Ъ” писал, что переток инвестиций в ритейл-медиа происходит на фоне дефицита рекламного инвентаря в целом (см. “Ъ” от 5 июня). Темпы роста рекламного рынка к концу года могут замедлиться до 18–20%, а без учета рекламы в e-com и ритейл-медиа (драйверов отрасли) прирост может достичь всего 5% (см. “Ъ” от 30 июня).

Участники рекламного рынка также связывают тенденцию с нарастающей конкуренцией за качественный рекламный инвентарь. «При текущей инфляции поиск таких таргетированных каналов коммуникации позволяет усилить видимость бренда для аудитории и его SOV (маркетинговый показатель для измерения относительного присутствия и видимости бренда или рекламы на определенном рынке.— “Ъ”) в медиаполе, но остаться в рамках целевой стоимости охвата и привлечения»,— говорит директор по инсайтам и стратегическим решениям группы компаний «Игроник» Аида Саидова. С ней соглашается управляющий директор агентства Starlink Сергей Фаткин: «Digital instore — относительно новый и активно развивающийся формат, позволяющий достичь большой охват с потребителями всех товаров и услуг. Для брендов он особенно привлекателен возможностью таргетинга аудитории по поведенческим паттернам в офлайн-среде, при этом порог входа в канал относительно невысок».

Варвара Полонская