Взятки на троих

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова. Вместе с его бывшими заместителями Александром Захаровым и Мстиславом Дымничем он обвиняется в получении взяток от гендиректора строительной компании «Мультисистема» Дмитрия Чалого за возможность участвовать в госконтрактах на капитальный ремонт многоквартирных домов в Подмосковье. Последнего от уголовной ответственности за дачу взяток освободили в связи с деятельным раскаянием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерию Николову инкриминируют получение взяток от предпринимателя за возможность участвовать в госконтрактах

Фото: Фонд капремонта Московской области

В коррупционной деятельности руководства Фонда капремонта многоквартирных домов Подмосковья ГСУ СКР по Московской области разбиралось более полутора лет. Началось расследование с задержания в январе 2024 года бывшего заместителя руководителя фонда Александра Захарова, который с сентября 2021 года занимал должность заместителя министра здравоохранения Подмосковья. Он отвечал за капитальный ремонт и техническое обслуживание зданий учреждений здравоохранения.

Заявление об увольнении по собственному желанию с должности замруководителя подмосковного Фонда капремонта чиновник написал прямо в день задержания.

Александр Захаров вместе с другим экс-заместителем руководителя фонда, бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД Мстиславом Дымничем, задержанным в июле 2024 года, был изобличен в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). При этом последний свою вину изначально признал и ходатайствовал о заключении с заместителем прокурора Московской области Сергеем Рокитянским досудебного соглашения о сотрудничестве. 22 ноября 2024 года его ходатайство было удовлетворено, но подписывать соглашение обвиняемый Дымнич отказался, поскольку в итоговой версии, по его словам, не были отражены все обсуждавшиеся условия. По данным “Ъ”, речь скорее всего идет об устном обещании Мстиславу Дымничу о замене ему реального ареста на домашний, чего так и не произошло.

Таким образом сейчас, по данным “Ъ”, основным доказательством причастности Александра Захарова, Мстислава Дымнича и Валерия Николова к противоправной деятельности являются показания гендиректора строительной компании «Мультисистема» Дмитрия Чалого. Из материалов дела следует, что в период с октября 2019 года по декабрь 2022 года тот за общее покровительство, выразившееся в лоббировании интересов его организации «при заключении и исполнении договоров на предоставление услуг видеотрансляции с подрядными организациями фонда, осуществляющими капитальный ремонт объектов на территории Московской области», передал чиновникам несколькими траншами в общей сложности 23 млн руб.

Посредником в передаче денег, говорится в деле, выступал Андрей Кравченко, отвечавший за оборудование стройплощадок видеокамерами.

Его за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) все тот же Тверской суд Москвы арестовал в июне 2025 года.

Как уже рассказывал “Ъ”, 51-летнего Валерия Николова оперативники ФСБ задержали 10 ноября 2024 года в столичном аэропорту Шереметьево, откуда тот собирался вылететь в Турцию. Сам он впоследствии утверждал, что это был запланированный отпуск. Впрочем, во время ареста чиновника в суде была оглашена информация о том, что еще 7 ноября он написал заявление об увольнении из фонда, а билет купил перед самым вылетом, причем только в один конец. Также к материалам дела был приобщен оперативный рапорт сотрудника ФСБ, из которого следует, что у обвиняемого имеются родственники в Израиле и на Украине, а сам Валерий Николов обладает «обширными связями» в государственных, судебных и правоохранительных органах. В итоге экс-чиновника, как и его заместителей, суд отправил в СИЗО.

По данным “Ъ”, Валерий Николов вину не признает, утверждая, что взяток от Дмитрия Чалого, в отношении которого уголовное дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) прекращено в связи с деятельным раскаянием, не получал. По его словам, предприниматель оговаривает его, так как ранее он сам инициировал в отношении него около 40 обращений в правоохранительные органы, требуя возбудить уголовное дело за неисполнение обязательств по госконтрактам стоимостью более 1,2 млрд руб. (контракты в итоге были расторгнуты). Стоит также отметить, что ООО «Мультисистема», по данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время проходит процедуру банкротства и внесено в реестр недобросовестных поставщиков.

Тем временем обвиняемые Валерий Николов, Александр Захаров и Мстислав Дымнич приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, в котором насчитывается более 100 томов. По окончании этой процедуры оно будет направлено на утверждение в прокуратуру.

Олег Рубникович