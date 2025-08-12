Пятеро детей пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Село Новостроевка-Первая Грайворонского округа подверглось атаке дрона ВСУ. Ранены пятеро детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

У пострадавших обнаружены минно-взрывные и баро- травмы. После оказания необходимой помощи их доставят в детскую областную клиническую больницу, уточнил господин Гладков. При детонации в доме были пробиты кровля и потолок, а также выбиты окна.

За сутки при обстрелах ВСУ Белгородской области пострадали шесть человек. Повреждения получили одно административное здание, 32 частных дома и четыре квартиры, 28 автомобилей, а также два социальных объекта и один коммерческий. При атаках применялись 59 снарядов и 90 БПЛА.