Шесть человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, российские власти зафиксировали как минимум 14 обстрелов с применением 59 боеприпасов и 90 БПЛА. В результате пострадали шесть человек. Повреждения получили одно административное здание, 32 частных дома и четыре квартиры, 28 автомобилей, а также два социальных объекта и один коммерческий. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованной в его Telegram-канале.

В Белгородском районе поселки Бессоновка, Веселая Лопань и Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам пяти беспилотников, один из них ликвидировала система ПВО. Из-за удара дрона в поселке Ясные Зори пострадал мирный житель. Он отказался от госпитализации в Яснозоренской амбулатории и продолжает лечение дома. Также получили разрушения три частных дома и легковой автомобиль. В районе села Бессоновка легковой автомобиль уничтожен огнем, в хуторе Церковный поврежден грузовой автомобиль, в селе Веселая Лопань — частный дом и надворная постройка.

поселок Борисовка и села Новоалександровка и Стригуны подверглись атакам четырех БПЛА. В поселке Борисовка повреждён соцобъект, в селе Стригуны — частный дом, в селе Новоалександровка — автобус. В Валуйском городском округе по поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка, Соболевка и Шелаево и хуторам Леоновка и Рябики выпустили 45 беспилотников, два из которых сбиты. В селе Соболевка получил ранения мирный житель. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и коммерческий объект. В поселке Уразово повреждены два частных дома, четыре квартиры, административное здание, автобус, два грузовых и один легковой автомобили. В хуторе Рябики пострадали два частных дома и сельхозтехника, в селе Казинка — частный дом, в селе Долгое — частный дом и два легковых автомобиля. В селе Шелаево получили разрушения частный дом и легковой автомобиль, в селе Борки — частный дом и линия электропередачи (ЛЭП), в селе Казначеевка — частный дом и надворная постройка. Сегодня утром в селе Казинка также была повреждена сельхозтехника.

село Новое и хутор Шаховка атакованы четырьмя беспилотниками. В последнем населенном пункте пострадал легковой автомобиль. В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Гора-Подол, Дунайка, Ивановская Лисица, Козинка, Косилово, Ломное и Мокрая Орловка подверглись пяти обстрелам с применением 18 боеприпасов и атакам 12 БПЛА. В результате в городе Грайвороне из-за атаки дронов посечены семь легковых автомобилей и повреждено остекление соцобъекта, в селе Гора-Подол полностью посечен легковой автомобиль и повреждены три частных дома, в селе Ломное — два автомобиля, в селах Ивановская Лисица и Косилово — по одному автомобилю.

город Грайворон, поселок Горьковский, села Гора-Подол, Дунайка, Ивановская Лисица, Козинка, Косилово, Ломное и Мокрая Орловка подверглись пяти обстрелам с применением 18 боеприпасов и атакам 12 БПЛА. В результате в городе Грайвороне из-за атаки дронов посечены семь легковых автомобилей и повреждено остекление соцобъекта, в селе Гора-Подол полностью посечен легковой автомобиль и повреждены три частных дома, в селе Ломное — два автомобиля, в селах Ивановская Лисица и Косилово — по одному автомобилю. В Краснояружском районе поселки Быценков, Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, а также села Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Сергиевка, Староселье и хутор Первомайский подверглись семи обстрелам, в ходе которых выпустили 39 боеприпасов, и атакам семи беспилотников. В поселке Красная Яруга из-за удара БПЛА по частному дому пострадали два мирных жителя. Они продолжат лечение амбулаторно. В результате атаки повреждена хозпостройка. В селе Сергиевка получили разрушения 2 частных дома и три легковых автомобиля, которые посечены осколками. В поселке Быценков повреждены два легковых автомобиля.

по поселку Пролетарский выпустили один беспилотник. Пострадала хозпостройка. В Шебекинском округе город Шебекино, селам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись двум обстрелам, в ходе которых было выпущено два боеприпаса, и атакам 12 БПЛА, из которых 10 уничтожены. Вследствие обстрела города Шебекино ранены два мирных жителя. Одному оказана медпомощь, он продолжит амбулаторное лечение. Второго госпитализировали в областную клиническую больницу. В городе повреждены 10 частных домов и два легковых автомобиля. Ночью в селе Маломихайловка пострадал частный дом, в селе Новая Таволжанка — частный дом и линия электропередачи (ЛЭП). Частичное отключение электричества сохраняется у жителей поселка Шамино и сел Новая Таволжанка, Архангельское и Коровино.

Фотогалерея Последствия атаки дронов на Воронеж 3 августа

Крупная атака БПЛА на Воронеж и четыре района Воронежской области произошла в ночь на 3 августа. На фото: сгоревшие автомобили в одном из районов Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В результате падения обломков были разрушены несколько частных домов (один из них на фото) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из домов полностью сгорел после попадания обломков БПЛА Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков После атаки БПЛА пострадало четверо мирных жителей. Трое их них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В Воронеже продолжают осмотр территорий, идет устранение последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир, повреждены фасады нескольких многоквартирных домов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате атаки БПЛА полностью уничтожены огнем или частично повреждены шесть автомобилей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Кабира Гасанова