Шесть человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, российские власти зафиксировали как минимум 14 обстрелов с применением 59 боеприпасов и 90 БПЛА. В результате пострадали шесть человек. Повреждения получили одно административное здание, 32 частных дома и четыре квартиры, 28 автомобилей, а также два социальных объекта и один коммерческий. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованной в его Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
- В Белгородском районе поселки Бессоновка, Веселая Лопань и Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам пяти беспилотников, один из них ликвидировала система ПВО. Из-за удара дрона в поселке Ясные Зори пострадал мирный житель. Он отказался от госпитализации в Яснозоренской амбулатории и продолжает лечение дома. Также получили разрушения три частных дома и легковой автомобиль. В районе села Бессоновка легковой автомобиль уничтожен огнем, в хуторе Церковный поврежден грузовой автомобиль, в селе Веселая Лопань — частный дом и надворная постройка.
- В Борисовском районе поселок Борисовка и села Новоалександровка и Стригуны подверглись атакам четырех БПЛА. В поселке Борисовка повреждён соцобъект, в селе Стригуны — частный дом, в селе Новоалександровка — автобус.
- В Валуйском городском округе по поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка, Соболевка и Шелаево и хуторам Леоновка и Рябики выпустили 45 беспилотников, два из которых сбиты. В селе Соболевка получил ранения мирный житель. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и коммерческий объект. В поселке Уразово повреждены два частных дома, четыре квартиры, административное здание, автобус, два грузовых и один легковой автомобили. В хуторе Рябики пострадали два частных дома и сельхозтехника, в селе Казинка — частный дом, в селе Долгое — частный дом и два легковых автомобиля. В селе Шелаево получили разрушения частный дом и легковой автомобиль, в селе Борки — частный дом и линия электропередачи (ЛЭП), в селе Казначеевка — частный дом и надворная постройка. Сегодня утром в селе Казинка также была повреждена сельхозтехника.
- В Волоконовском районе село Новое и хутор Шаховка атакованы четырьмя беспилотниками. В последнем населенном пункте пострадал легковой автомобиль.
- В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Гора-Подол, Дунайка, Ивановская Лисица, Козинка, Косилово, Ломное и Мокрая Орловка подверглись пяти обстрелам с применением 18 боеприпасов и атакам 12 БПЛА. В результате в городе Грайвороне из-за атаки дронов посечены семь легковых автомобилей и повреждено остекление соцобъекта, в селе Гора-Подол полностью посечен легковой автомобиль и повреждены три частных дома, в селе Ломное — два автомобиля, в селах Ивановская Лисица и Косилово — по одному автомобилю.
- В Краснояружском районе поселки Быценков, Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, а также села Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Сергиевка, Староселье и хутор Первомайский подверглись семи обстрелам, в ходе которых выпустили 39 боеприпасов, и атакам семи беспилотников. В поселке Красная Яруга из-за удара БПЛА по частному дому пострадали два мирных жителя. Они продолжат лечение амбулаторно. В результате атаки повреждена хозпостройка. В селе Сергиевка получили разрушения 2 частных дома и три легковых автомобиля, которые посечены осколками. В поселке Быценков повреждены два легковых автомобиля.
- В Ракитянском районе по поселку Пролетарский выпустили один беспилотник. Пострадала хозпостройка.
- В Шебекинском округе город Шебекино, селам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись двум обстрелам, в ходе которых было выпущено два боеприпаса, и атакам 12 БПЛА, из которых 10 уничтожены. Вследствие обстрела города Шебекино ранены два мирных жителя. Одному оказана медпомощь, он продолжит амбулаторное лечение. Второго госпитализировали в областную клиническую больницу. В городе повреждены 10 частных домов и два легковых автомобиля. Ночью в селе Маломихайловка пострадал частный дом, в селе Новая Таволжанка — частный дом и линия электропередачи (ЛЭП). Частичное отключение электричества сохраняется у жителей поселка Шамино и сел Новая Таволжанка, Архангельское и Коровино.
Фотогалерея
Последствия атаки дронов на Воронеж 3 августа
1 / 17