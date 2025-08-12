Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шесть человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, российские власти зафиксировали как минимум 14 обстрелов с применением 59 боеприпасов и 90 БПЛА. В результате пострадали шесть человек. Повреждения получили одно административное здание, 32 частных дома и четыре квартиры, 28 автомобилей, а также два социальных объекта и один коммерческий. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова, опубликованной в его Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

  • В Белгородском районе поселки Бессоновка, Веселая Лопань и Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам пяти беспилотников, один из них ликвидировала система ПВО. Из-за удара дрона в поселке Ясные Зори пострадал мирный житель. Он отказался от госпитализации в Яснозоренской амбулатории и продолжает лечение дома. Также получили разрушения три частных дома и легковой автомобиль. В районе села Бессоновка легковой автомобиль уничтожен огнем, в хуторе Церковный поврежден грузовой автомобиль, в селе Веселая Лопань — частный дом и надворная постройка.
  • В Борисовском районе поселок Борисовка и села Новоалександровка и Стригуны подверглись атакам четырех БПЛА. В поселке Борисовка повреждён соцобъект, в селе Стригуны — частный дом, в селе Новоалександровка — автобус.
  • В Валуйском городском округе по поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка, Соболевка и Шелаево и хуторам Леоновка и Рябики выпустили 45 беспилотников, два из которых сбиты. В селе Соболевка получил ранения мирный житель. Его доставили в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и коммерческий объект. В поселке Уразово повреждены два частных дома, четыре квартиры, административное здание, автобус, два грузовых и один легковой автомобили. В хуторе Рябики пострадали два частных дома и сельхозтехника, в селе Казинка — частный дом, в селе Долгое — частный дом и два легковых автомобиля. В селе Шелаево получили разрушения частный дом и легковой автомобиль, в селе Борки — частный дом и линия электропередачи (ЛЭП), в селе Казначеевка — частный дом и надворная постройка. Сегодня утром в селе Казинка также была повреждена сельхозтехника.
  • В Волоконовском районе село Новое и хутор Шаховка атакованы четырьмя беспилотниками. В последнем населенном пункте пострадал легковой автомобиль.
  • В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Гора-Подол, Дунайка, Ивановская Лисица, Козинка, Косилово, Ломное и Мокрая Орловка подверглись пяти обстрелам с применением 18 боеприпасов и атакам 12 БПЛА. В результате в городе Грайвороне из-за атаки дронов посечены семь легковых автомобилей и повреждено остекление соцобъекта, в селе Гора-Подол полностью посечен легковой автомобиль и повреждены три частных дома, в селе Ломное — два автомобиля, в селах Ивановская Лисица и Косилово — по одному автомобилю.
  • В Краснояружском районе поселки Быценков, Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, а также села Графовка, Демидовка, Илёк-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Сергиевка, Староселье и хутор Первомайский подверглись семи обстрелам, в ходе которых выпустили 39 боеприпасов, и атакам семи беспилотников. В поселке Красная Яруга из-за удара БПЛА по частному дому пострадали два мирных жителя. Они продолжат лечение амбулаторно. В результате атаки повреждена хозпостройка. В селе Сергиевка получили разрушения 2 частных дома и три легковых автомобиля, которые посечены осколками. В поселке Быценков повреждены два легковых автомобиля.
  • В Ракитянском районе по поселку Пролетарский выпустили один беспилотник. Пострадала хозпостройка.
  • В Шебекинском округе город Шебекино, селам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись двум обстрелам, в ходе которых было выпущено два боеприпаса, и атакам 12 БПЛА, из которых 10 уничтожены. Вследствие обстрела города Шебекино ранены два мирных жителя. Одному оказана медпомощь, он продолжит амбулаторное лечение. Второго госпитализировали в областную клиническую больницу. В городе повреждены 10 частных домов и два легковых автомобиля. Ночью в селе Маломихайловка пострадал частный дом, в селе Новая Таволжанка — частный дом и линия электропередачи (ЛЭП). Частичное отключение электричества сохраняется у жителей поселка Шамино и сел Новая Таволжанка, Архангельское и Коровино.

Фотогалерея

Последствия атаки дронов на Воронеж 3 августа

Предыдущая фотография
Крупная атака БПЛА на Воронеж и четыре района Воронежской области произошла в ночь на 3 августа. На фото: сгоревшие автомобили в одном из районов Воронежа

Крупная атака БПЛА на Воронеж и четыре района Воронежской области произошла в ночь на 3 августа. На фото: сгоревшие автомобили в одном из районов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В результате падения обломков были разрушены несколько частных домов (один из них на фото)

Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В результате падения обломков были разрушены несколько частных домов (один из них на фото)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из домов полностью сгорел после попадания обломков БПЛА

Один из домов полностью сгорел после попадания обломков БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После атаки БПЛА пострадало четверо мирных жителей. Трое их них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев

После атаки БПЛА пострадало четверо мирных жителей. Трое их них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается

79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Воронеже продолжают осмотр территорий, идет устранение последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир, повреждены фасады нескольких многоквартирных домов

В Воронеже продолжают осмотр территорий, идет устранение последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир, повреждены фасады нескольких многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 3 августа

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки БПЛА полностью уничтожены огнем или частично повреждены шесть автомобилей

В результате атаки БПЛА полностью уничтожены огнем или частично повреждены шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следующая фотография
1 / 17

Крупная атака БПЛА на Воронеж и четыре района Воронежской области произошла в ночь на 3 августа. На фото: сгоревшие автомобили в одном из районов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В результате падения обломков были разрушены несколько частных домов (один из них на фото)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из домов полностью сгорел после попадания обломков БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После атаки БПЛА пострадало четверо мирных жителей. Трое их них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Гусев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сгоревший после атаки БПЛА на Воронеж частный дом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В Воронеже продолжают осмотр территорий, идет устранение последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир, повреждены фасады нескольких многоквартирных домов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате атаки БПЛА полностью уничтожены огнем или частично повреждены шесть автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сгоревший автомобиль после атаки БПЛА в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки одного из БПЛА, атаковавших Воронеж 3 августа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Смотреть

Кабира Гасанова