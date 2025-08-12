В Майкопе стартовала реконструкция онкодиспансера за 830 млн рублей

В Майкопе началась реконструкция онкологического диспансера им. Ашхамафа. На капитальный ремонт объекта выделено свыше 830 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Адыгеи.

Фото: Правительство Республики Адыгея

Проект включает полное обновление здания и пристройку дополнительных помещений. В настоящее время площадь главного корпуса составляет около 4,5 тыс. кв. м. После реконструкции и надстройки четвертого этажа площадь учреждения увеличится до 5,1 тыс. кв. м. Работы планируется завершить к концу 2026 года.

Второй этап предполагает строительство нового семиэтажного корпуса на территории диспансера. Сейчас специалисты проводят демонтажные работы, укрепляют фундамент и стены. Реконструкция осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

Главный врач диспансера Заур Ачох отметил, что работа медиков не прекращается на период проведения реконструкции. Врачи проводят консультации и лечение по другим адресам. Также запущен новый межмуниципальный автобусный маршрут «Майкоп — Кошехабль» в связи с временным перемещением отделений диспансера в Кошехабльскую районную больницу.

«Для нас важен не только высокий стандарт качества строительных работ, но и уровень оказываемых медицинских услуг. Нужно, чтобы в обновленном здании онкодиспансера было удобно и пациентам, и медперсоналу, чтобы создаваемые комфортные условия этого значимого медучреждения благоприятно сказались на качестве медицинских услуг»,— прокомментировал глава республики Мурат Кумпилов.

В начале апреля в Адыгее искали подрядчика для реконструкции основного здания республиканского клинического онкологического диспансера им. Ашхамафа. Стоимость контракта превышала 738,9 млн руб.

Анна Гречко