Забетонированный спад

Повышение ключевой ставки, сокращение льготной ипотеки и снижение темпов строительства привели к ухудшению конъюнктуры рынка цемента в Черноземье. В Белгородской области группа «Цемрос» приостановила работу своего завода из-за «нисходящей динамики спроса» на продукцию. По итогам второго квартала потребление цемента в регионе снизилось на 8,4%, как и в среднем по РФ. Это коррелирует с динамикой строительного рынка в Черноземье, упавшего в среднем на 7,8% за последние пять месяцев. Эксперты ожидают, что спрос только продолжит снижаться, и опасаются, что в макрорегионе остановятся и другие цемзаводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Падение спроса на цемент коррелирует с динамикой строительного рынка в Черноземье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Падение спроса на цемент коррелирует с динамикой строительного рынка в Черноземье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О снижении спроса на цемент в регионах Черноземья сообщила группа «Цемрос», заявив 7872123 о приостановке производства на своем заводе в Белгороде на «несколько месяцев». В компании отметили, что в области потребление цемента по итогам второго квартала сократилось на 8,4%, и связали это с замедлением строительного рынка. «Девелоперы снижают темпы ввода жилья и замораживают ранее анонсированные объекты, что приводит к резкому сокращению объемов закупок цемента»,— подчеркнули в холдинге.

Замедление темпов строительства практически во всех регионах Черноземья подтверждает Росстат. В Липецкой области по итогам января-мая 2025-го объем строительства снизился на 17,4%, в Орловской — на 17%, в Курской — на 10,4%, в Белгородской — на 9,3%, а в Тамбовской — на 7,4%. Позитивную динамику сохранила лишь Воронежская область, где рынок вырос на 14,6% (в январе подскочил на 64,7%, а затем все следующие месяцы падал).

Несмотря на падение спроса, цемент дорожает. По данным Минстроя РФ, в 2024 году цены на цемент выросли на 12,01%, а с начала 2025-го фиксируется рост на 1,5% при среднем росте стоимости необходимых для его производства ресурсов на 0,8%.

Согласно исследованию «Союзцемента» (объединяет крупных производителей РФ), за первые пять месяцев года потребление цемента снизилось на 8,5%. Авторы исследования ожидают, что до конца 2025-го тенденция продолжится и при самом негативном сценарии рынок потеряет до 12,3%. Основной причиной в «Союзцементе» назвали «сокращение объемов жилищного строительства, особенно в сегменте массовой застройки», а также общую экономическую ситуацию.

Исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина подчеркнула, что серьезное влияние на отрасль оказывает давление со стороны импорта. «Многие элементы структуры себестоимости цемента дешевле в странах-импортерах, что делает производство в РФ дороже. Огромное значение имеет выгодный для импорта курс валюты по отношению к рублю. Преимуществом в странах-импортерах является и более высокая загрузка мощностей, обусловливающая сравнительно низкую себестоимость. В РФ за последние десять лет загрузка цемзаводов не превышает 61%»,— пояснила эксперт.

По данным Rusprofile, АО «Белгородский цемент» зарегистрировано в сентябре 2002 года в Белгороде. Основной вид деятельности — производство цемента. Гендиректор — Вадим Шаблицкий. 100% долей принадлежит АО «Цемрос». Выручка белгородского предприятия в 2024 году увеличилась до 3,1 млрд руб. (2,8 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль выросла до 403,9 млн руб. (с 185 млн руб.).

«Цемрос» (до смены собственников — «Евроцемент») объединяет 18 цементных заводов в РФ, в том числе в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. О приостановке других своих предприятий группа не сообщала. Активы «Цемроса» с 2021 года принадлежат структуре группы «Смиком», связанной с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым. По собственным данным, доля «Цемроса» в РФ составляет 33%.

Владелец воронежского производителя строительных материалов ООО «Брикс» Дмитрий Ефимов предположил, что в макрорегионе стоит ожидать приостановки и других цемзаводов. Перезапустить их будет сложно. «Остановить завод гораздо дешевле, чем заново возобновить производство. Это связано с большими затратами на запуск и наладку оборудования. Пока не снизится ключевая ставка, строительная отрасль будет падать. Это неминуемо скажется на рынке цемента еще сильнее, приведет к закрытию производств»,— подчеркнул господин Ефимов. Заместитель гендиректора воронежского ООО «ПСТ сервис» (генподрядчик в сфере строительства и благоустройства) Максим Романов предположил, что «даже при растущей цене на цемент предприятие не смогло покрыть постоянные расходы», что, вероятно, и привело к остановке завода.

Директор НИИ пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС Дмитрий Землянский не исключил, что проблемы именно у белгородского цемзавода вызваны боевыми действиями. «Из-за близости к зоне СВО замедляется реализация новых строительных проектов в Белгородской области. Кроме того, Беларусь перенаправила в РФ поставки цемента на фоне ограничений ЕС. Наибольшую роль цемент из Беларуси играет именно на рынке СЗФО и ЦФО, где и приостановил свою деятельность белгородский цементный завод»,— пояснил эксперт. Он согласен, что «в случае сохранения негативного влияния импорта, роста логистических издержек и затрат для производителей» в Черноземье могут остановиться и другие цемзаводы.

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Ульяна Ларионова