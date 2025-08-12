Путин назвал замедление инфляции до 8,8% важным достижением

Годовая инфляция в России по итогам июля составила 8,8%, что стало важным достижением. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он привел данные Центробанка, согласно которым в марте инфляция достигала 10,3%, а в июне снизилась до 9,4%.

По словам главы государства, Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции к концу 2025 года до 6–7%, что ниже предыдущих прогнозов. Несмотря на опасения экспертов насчет переохлаждения экономики, ЦБ контролирует ситуацию, убежден господин Путин.

На совещании также обсуждалась динамика безработицы. Как уточнил президент, хотя наблюдается рост скрытой и официальной и безработицы, показатель остается на историческом минимуме. Сейчас уровень безработицы в России достигает около 2%.

На заседании в июле совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. При этом регулятор стремится к замедлению инфляции до целевых 4% в 2026-м, поэтому продолжает сохранять жесткую денежно-кредитную политику.