Путин: ЦБ не видит больших рисков переохлаждения экономики России

Президент Владимир Путин заявил, что многие эксперты говорят о рисках чрезмерного охлаждения экономики России или даже рецессии. Центробанк не видит больших рисков в этой области, сообщил глава государства.

«Банк России ситуацию контролирует, работает в том числе и с предприятиями напрямую, оценивает ситуацию»,— сказал господин Путин на совещании по экономическим вопросам (цитата по сайту Кремля).

Инфляция к концу июля замедлилась до 8,8%, добавил президент. В марте показатель достигал 10,3%. К концу года инфляция может достичь 6-7%, то есть ниже прогнозных значений, отметил Владимир Путин.

Кроме того, безработица в России находится на исторически низком уровне. При этом, по словам главы государства, наблюдается некоторый рост скрытой и официальной безработицы.

По оценкам Центробанка, в России сейчас явно нет рецессии, но наблюдается плавное замедление темпов роста экономики, которая «уходит из перегрева».