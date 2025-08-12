Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп хочет подать судебный иск против главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подать иск против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

«Я всерьез рассматриваю возможность подачи иска против Пауэлла из-за ужасной и крайней некомпетентности, которую он проявил при управлении строительством зданий ФРС»,— написал господин Трамп.

Американский лидер добавил, что господин Пауэлл потратил при работе над проектом $3 млн, тогда как для этого требовалось бы $50 млн.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает на пост главы ФРС новых кандидатов из-за недовольства Джеромом Пауэллом.

