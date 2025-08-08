Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Администрация Трампа рассматривает на пост главы ФРС Кристофера Уоллера

Кандидатом на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США вместо критикуемого президентом Дональдом Трампом Джерома Пауэлла может стать другой член совета — Кристофер Уоллер. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, господин Уоллер уже встречался с членами команды Дональда Трампа и произвел на них впечатление. При этом лично с президентом он еще не встречался.

По данным агентства, недовольство Дональда Трампа Джеромом Пауэллом вызвано тем, что ФРС не снижает ключевую ставку, которую в июле в пятый раз подряд сохранили на уровне 4,25–4,5%. Господин Уоллер, в свою очередь, голосовал против этого решения.

Среди других претендентов на пост главы ФРС Bloomberg называет Кевина Хассета, главу Национального экономического совета Белого дома, и бывшего сотрудника регулятора Кевина Уорша. Сам Трамп ранее заявлял, что в списке кандидатов осталось три человека.

