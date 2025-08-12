В Майкопе экс-замдиректора НКО подозревают в мошенничестве на 2 млн руб

Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея» Аслана Хута. Фигурант подозревается в подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, с января 2021 года по декабрь 2022 года Аслан Хут изготавливал и использовал подложные официальные документы, подтверждающие оказание услуг по изготовлению бизнес-планов, фирменных стилей и веб-сайтов от имени центра поддержки предпринимателей и самозанятых. Указанные документы он якобы предоставлял в организацию для получения выплат.

В результате мошеннических действий обвиняемому были перечислены денежные средства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ущерб организации превысил 2 млн руб., которыми мужчина распоряжался по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Адыгее, расследовано следственным отделом ОМВД по Майкопу. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой, материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко