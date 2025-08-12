Захарова: Зеленский отказывается забирать 1 тыс. украинских военнопленных

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский все еще отказывается забирать 1 тыс. украинских военнопленных.

«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Последний обмен военнопленными прошел во время третьего раунда переговоров России и Украины, 23 июля. Тогда стороны передали друг другу около 250 человек. Помощник российского президента Владимир Мединский говорил, что третий этап обмена не начался из-за отказа Украины возвращать из плена 1 тыс. российских военнослужащих. Украинская сторона в ответ заявила, что Киев настаивает на обмене по принципу «всех на всех», а Москва избегает такого формата.

Лусине Баласян