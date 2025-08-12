Росприроднадзор проверит информацию о возгорании химикатов на Семикаракорском полигоне

Минприроды отреагировало на информацию о возгорании емкостей с химикатами на Семикаракорском мусорном полигоне. Для принятия мер данные направят в Росприроднадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полигон, эксплуатируемый ООО „Южный город“, относится к I категории и подлежит федеральному государственному экологическому контролю, который на территории Ростовской области осуществляет Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора»,— поясняют в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Росприроднадзор выявил нарушения при хранении мазута на полигоне в Семикаракорском районе.

Константин Соловьев