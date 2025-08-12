Власти Турции пока не планируют менять систему «все включено» в отелях

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что пока не рассматривали предложения профильных ведомств по системе «все включено» в отелях.

«Любое решение, которое будет предпринято в этой связи, будет приниматься с учетом предпочтений туристов,— сказали «РИА Новости» в администрации турецкого президента.— Не будет нанесен урон туристической индустрии страны».

Вопрос об изменении системы «все включено» поднял член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Турции Рамазан Бингёль. Он подготовил отчет о чрезмерном количестве пищевых отходов во время завтраков в отелях, передает Sabah.

Согласно данным, которые приводит издание, в Турции ежегодно выбрасывают около 23 млн т продуктов. При этом коло 35% фруктов и овощей пропадают, так и не попав на стол. В Ассоциации туроператоров и Российском союзе туриндустрии считают, что отменить формат «все включено» в турецких отелях и ресторанах невозможно. По мнению экспертов, туристы едут в Турцию во многом ради этой услуги.

По данным РСТ, в первом полугодии 2025 года Турцию посетили 2,61 млн российских туристов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной поток пришелся на май и июнь — почти 1,7 млн человек.