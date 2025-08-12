АТОР и РСТ исключили отмену системы «все включено» в Турции

В Ассоциации туроператоров (АТОР) и Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что отменить формат «все включено» в турецких отелях и ресторанах невозможно. По мнению экспертов, иностранные туристы едут в эту страну во многом ради этой услуги.

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян заявил «Звезде», что даже если власти Турции официально запретят формат, владельцы отелей найдут выход из ситуации. «Например, поменяют названия в планах и будут заставлять гостей подписывать счета на оплату, которые “обнулятся” на этапе выселения», — предположил господин Мурадян.

Он высказал мнение, что в первую очередь туристы едут в Турцию, чтобы отдохнуть по системе «все включено». Страна может потерять значительную часть турпотока из России и Европы, если власти решат отменить all inclusive, добавил представитель АТОР.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил Ura.ru, что вопрос о запрете «действительно поднимается в информационном поле в среднем 5-10 раз в год, но при этом не имеет ничего общего с реальностью». Он полагает, что проблема большого количества пищевых отходов, на которую ссылаются сторонники инициативы, относится к сфере управления закупками и не сводится к отмене системы «все включено».

Прошлым летом с предложением отменить «все включено» выступил турецкий предприниматель Зафер Алкай, который был одним из основателей системы в стране. Он призывал отельеров пересмотреть бизнес-модель и привлекать туристов не скидками, а качеством.