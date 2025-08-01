РСТ: отели Турции из-за низкого спроса туристов из России снизили цены

Отели Турции снизили цены до уровня 2024 года из-за снижения спроса российских туристов, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). В начале 2025 года турецкие отельеры повысили цены на 20–25%, что привело к переориентации россиян на другие направления.

По словам господина Сергея Агафонова, главы комитета РСТ по турагентской деятельности, ближе к высокому сезону отельеры скорректировали политику, снизив стоимость проживания и предложив скидки.

Средний чек на одного туриста в Турции на начало августа, по данным МГП, составляет 129,3 тыс. руб., на двоих — 223 тыс. руб. Стоимость туров на недели отдыха в Белеке и Кемере начинается от 80 тыс. руб. за двоих с перелетом.

В первом полугодии 2025 года Турцию посетили 2,609 млн российских туристов, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной поток пришелся на май и июнь — почти 1,7 млн человек. По итогам первого полугодия, доля россиян среди иностранных отдыхающих в Турции составила 12,2%, а сама страна сохраняет лидерство среди зарубежных направлений для россиян с долей 41% от всех продаж туров через агентства.