58-й день рождения отмечает Феликс Гамзаев
Основатель крупнейшей на Юге России медицинской лаборатории CL LAB
Фото: ООО «СЛ МедикалГруп»
Сегодня 58-й день рождения отмечает Феликс Гамзаев, врач высшей категории, к.м.н., основатель крупнейшей на Юге России медицинской лаборатории CL LAB, глава группы медицинских компаний CL, идеолог и популяризатор развития геномной превентивной медицины.
«Время жизни бесценно. И мы возвращаем его вам, предоставляя точную информацию об актуальном состоянии вашего здоровья, делая доступными новейшие достижения современной медицины», — отмечает Феликс Гамзаев.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама.