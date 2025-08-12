С начала года жители Краснодара заплатили за парковку и штрафы 536 млн рублей

Муниципальные платные стоянки в Краснодаре принесли в городской бюджет 536 млн руб. с начала года — 312 млн руб. составили штрафы, 224 млн руб. — оплата паркомест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По словам главы города Евгения Наумова, средства от платных стоянок и штрафных санкций направляются в дорожный фонд на обновление тротуаров и остановок общественного транспорта, ремонт проезжих частей, разметку и установку знаков. В этом году благодаря муниципальным платным парковкам власти планируют получить в бюджет города порядка 1 млрд руб.

В городе работают 279 муниципальных стоянок на 12,2 тыс. мест, из которых 600 созданы в этом году. К концу года парковочную сеть расширят до 14,5 тыс. мест. Количество пользователей мобильного приложения «Городские парковки» достигло 636 тыс. человек.

За семь месяцев водители оплатили стоянку более 3,1 млн раз. Нарушителям, которые пытались избежать оплаты, выписали 103 тыс. штрафов. Контроль ведется через мобильные и стационарные комплексы фото- и видеофиксации.

За действиями автомобилистов наблюдают 62 видеокамеры, 50 из них установили в 2025 году. Камеры автоматически фиксируют попытки водителей снять или закрыть номера, чтобы избежать платы. За один день выявляется около 600 нарушений.

С начала года коммунальные службы очистили почти 13 тыс. номеров от бумажек и масок. В мае власти начали штрафовать автомобилистов за стоянку на газонах. Глава города подчеркнул, что одним из основных направлений работы остается борьба с сокрытием номеров.

Алина Зорина