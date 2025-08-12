Ростовский областной суд ужесточил приговор за попытку дачи взятки

Ростовский областной суд пересмотрел приговор 42-летнего жителя Каменского района, который пытался дать полицейскому взятку в 50 тысяч рублей за освобождение сожительницы от ответственности за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении ведомства говорится, что гособвинитель не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. Каменский районный суд ранее приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Областной суд учел позицию прокурора и изменил решение, направив осужденного отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

Константин Соловьев