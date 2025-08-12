Краснодар возглавил регионы РФ по объему готовых площадей Light Industrial

Краснодар занял первое место среди российских региональных центров (без учета Москвы, МО и Санкт-Петербурга) по объему готовых площадей формата Light Industrial (LI). Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на регионального директора департамента складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Виктор Афанасенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По состоянию на конец второго квартала 2025 года в городе было зарегистрировано 60 тыс. кв. м таких площадей. Значительный вклад в этот показатель внес ввод в 2025 году комплекса LI площадью 30 тыс. кв. м в поселке Индустриальном.

В соседней Адыгее в стадии строительства находится порядка 8 тыс. кв. м LI-площадей, включая технопарки «Южный Обход» (2,5 тыс. кв. м) и «Юг-Авто» (5,9 тыс. кв. м). Несмотря на анонс проекта в Краснодаре площадью 200 тыс. кв. м компанией XCA, реализация пока не стартовала.

По данным Nikoliers, в первой половине 2025 года по России введено 254 тыс. кв. м LI-объектов, что составляет 12,8% от всего объема индустриально-складской недвижимости. Уровень вакантности в регионах составляет 34,5%, средняя ставка аренды — 8,7 тыс. руб. за кв. м в год, продаж – 75 230 руб. кв. м.

Финансовый директор ГК «Метрикс Development» Иван Войтенко подчеркнул, что рост рынка LI на юге страны поддерживается импортозамещением, развитием логистики и инвестиционной привлекательностью региона. Он отметил, что рынок пока осваивают в основном региональные компании, тогда как федеральные игроки активных действий не предпринимают.

По прогнозу господина Войтенко, спрос и предложение Light Industrial будут расти в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье.

Анна Гречко