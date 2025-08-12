Около 90% кубанской пшеницы соответствует высоким стандартам качества

Государственный мониторинг показал высокое качество урожая пшеницы в Краснодарском крае — 90% исследованного зерна отнесено к 3-4 классам, пригодным для производства хлебопекарной муки без улучшителей. Об этом сообщает пресс-служба Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

К началу августа 2025 года специалисты исследовали более 4,4 млн т мягкой пшеницы — 57,2% от валового сбора зерна в регионе. Для определения потребительских свойств нового урожая эксперты Новороссийского филиала ФГБУ ЦОК АПК провели около 134 тыс. исследований. По их итогам 54% зерна отнесли к 3 классу, 36% — к 4 классу. Такая пшеница подходит для изготовления хлебопекарной муки высшего и первого сорта без применения улучшителей. К 5 классу причислили 10% исследованного материала.

«Стабильно высокое содержание клейковины и белка в зерне 3 и 4 классов — важный фактор как для мукомольной и хлебопекарной промышленности, так и для экспортных поставок. Все исследованные пробы полностью соответствуют требованиям ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия»», — отметила директор Новороссийского филиала ФГБУ ЦОК АПК Лилия Кугушева.

Специалисты планируют проверить потребительские характеристики мягкой и твердой пшеницы во всех муниципальных образованиях Краснодарского края и Республики Адыгея. Общее количество отобранных проб превысит 13,6 тыс. Окончательную оценку качества урожая 2025 года проведут после завершения лабораторных исследований всего объема собранного зерна.

Алина Зорина