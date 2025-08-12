Россия нарастила добычу нефти на 98 тыс. б/с в июле

Россия увеличила добычу нефти в июле до 9,12 млн баррелей в сутки. Это на 98 тыс. б/с больше, чем в июне, следует из отчета ОПЕК.

Июльский показатель превысил план ОПЕК+ на 17 тыс. б/с. При этом в июне Россия добывала ниже договоренностей ОПЕК+ на 25 тыс. б/с. Во втором квартале Россия добывала 8,995 млн б/с против 8,972 млн б/с в первом квартале. Добыча нефти странами ОПЕК+ выросла на 330 тыс. б/с к июню, до 36,48 млн б/с.

На встрече 3 августа восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 547 тыс. б/с с требуемого августовского уровня. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Казахстане, Кувейте, Алжире и Омане. Квота для России в сентябре повышена до 9,44 млн б/с относительно 9,34 млн б/с в августе.

