Восьмерка ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти в сентябре на 547 тыс. баррелей

Восемь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 547 тыс. б/с. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман провели виртуальную встречу 3 августа. Увеличение предела нефтедобычи позволит им завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 млн б/с.

Постепенный выход из ограничений может быть приостановлен в случае изменения рыночных условий. Подобная гибкость позволит ОПЕК+ поддерживать стабильность нефтяного рынка, подчеркивается в сообщении.