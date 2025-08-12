ТАСС: визит Зеленского на Аляску не ожидается

Визита президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа пройдут переговоры президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не ожидается. Об этом сообщили источники ТАСС.

«США не будут мешать возможным позитивным результатам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа»,— сказали собеседники агентства.

О том, что Владимир Зеленский может посетить Аляску в середине августа, на этой неделе сообщал CNN. По данным источников телеканала, Белым дом не исключал его присутствия на встрече. 11 августа Дональд Трамп заявил, что украинский президент не будет участвовать в переговорах. При этом президент США пообещал в будущем организовать личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Лусине Баласян