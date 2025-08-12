Краснодарский край привлек автотуристов со всей России

Автопутешествия на юг страны набирают популярность среди россиян.

Фото: пресс-служба компании Мегафон

С начала лета количество автотуристов из других регионов на дорогах края увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик таких поездок приходится на выходной день, отметили аналитики МегаФона. Исследование построено на обезличенных данных с базовых станций, расположенных рядом с трассами.

К августу текущего года по дорогам края проехали автомобилисты более чем из 70 регионов России. Как правило, крупные транспортные артерии Кубани выбирают гости из соседних регионов и Москвы. Также тут часто встречаются и жители отдаленных регионов: Нижегородской, Свердловской, Воронежской, Самарской областей и Татарстана.

Как показывает big data оператора, в субботу число путешественников на основных трассах Кубани возрастает на 26% по сравнению с другими днями. Особая активность наблюдается в утренние часы, когда автолюбители отправляются к популярным природным и туристическим объектам.

Рост турпотока сопровождается существенным увеличением мобильного интернеттрафика. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 35%. Наиболее качающими маршрутами среди автотуристов стали трассы не только федерального, но и регионального значения.

Абсолютный рекордсмен — автомаршрут М-4 «Дон», соединяющий центральные регионы России с южными курортами. За 7 месяцев года проезжающие пассажиры прокачали 1,5 тысячи Тбайт, что сравнимо с просмотром 300 тысяч фильмов в HD-качестве.

Значительный интернет-трафик также фиксируется на автодороге Р-217 «Кавказ», связывающей регионы Северного Кавказа с Краснодарским краем. К началу августа туристы сгенерировали 1,3 тысячи Тбайт интернет-трафика или 2,6 миллиона музыкальных композиций.

Третье место по популярности делят трасса А-146 Краснодар — Новороссийск, обеспечивающая связь краевого центра с портом, и А-147 вдоль черноморского побережья от Джубги до Сочи. С начала года участники движения суммарно прокачали свыше одной тысячи Тбайт, сопоставимые с публикацией 250 тысяч фотографий в соцсетях.

«Чтобы путешествия были безопасными и комфортными для местных жителей и гостей края, мы активно развиваем инфраструктуру связи в регионе. За текущий год наши специалисты построили и модернизировали порядка 700 телеком-объектов, охватывая важные социальные и туристические локации. При этом непрерывная работа по расширению территории покрытия сети LTE продолжается», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Аналитика оператора подтверждает растущий расход трафика на автомобильных трассах и указывает, что самым популярным сервисом в периоды ожидания в дорожных заторах стал видеохостинг VK Видео. Большой рост показал и сервис Rutube — его стали использовать на 31% чаще. Всего же на просмотр видеоконтента в дороге абоненты тратят свыше 42% от общего потребляемого мобильного интернета. Второе место занимают образовательные ресурсы, третье – мессенджеры.

https://krasnodar.megafon.ru/