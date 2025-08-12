В Нижегородской области появились 334 новые точки общественного Wi-Fi

Почти 300 общественных точек доступа Wi-Fi появились в малых населенных пунктах Нижегородской области. По данным областного правительства, они работают в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 1.0».

Также бесплатный Wi-Fi появился в девяти МФЦ Нижнего Новгорода и Дзержинска. До конца месяца интернет появится в МФЦ Кстова, Выксы. Получить доступ к карте даже при отсутствии интернета можно в приложении «Карта жителя Нижегородской области».

Как писал «Ъ-Приволжье», регулярные отключения мобильного интернета в Нижегородской области начались в мае текущего года. В областном правительстве объясняют это мерами безопасности при атаках беспилотников.

Губернатор Глеб Никитин предложил нижегородцам и гостям региона рассматривать отключения мобильного интернета как своеобразный «цифровой детокс».

Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области разработало опубликовало карту точек бесплатного Wi-Fi. Количество таких точек постепенно увеличивается.

Андрей Репин