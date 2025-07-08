Нижегородское минцифры опубликовало карту точек бесплатного Wi-Fi

Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области опубликовало карту точек бесплатного Wi-Fi. Можно посмотреть ее на портале «Карта жителя Нижегородской области» или заранее скачать оттуда pdf-файлы с адресами, чтобы иметь доступ к карте, когда связи не будет, рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта точек бесплатного Wi-Fi в Нижнем Новгороде

Фото: скриншот с сайта «Карта жителя Нижегородской области» Карта точек бесплатного Wi-Fi в Нижнем Новгороде

Фото: скриншот с сайта «Карта жителя Нижегородской области»

На сайте есть инструкция по подключению, у каждой точки указан провайдер, адрес и примерный радиус покрытия. Карта будет обновляться по мере появления новых точек Wi-Fi.

Как писал «Ъ-Приволжье», перебои в работе мобильной связи начались в Нижегородской области в начале мая. С тех пор ограничения вводятся регулярно. Власти временно снижают уровень сигнала некоторых сотовых вышек, чтобы БПЛА противника не могли по ним ориентироваться. Проблемы со связью будут, пока в регионе есть угроза атаки беспилотников, сказал губернатор Глеб Никитин.

Елена Ковалева