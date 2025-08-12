В Ярославле потушили пожар на крупном предприятии
В Ярославле объявлена полная ликвидация пожара в промышленном здании ООО «Ярославская лакокрасочная компания». В областном ГУ МЧС уточнили, что на месте работают дознаватели.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Сигнал о возгорании на улице Полушкина Роща поступил в МЧС в 00:11 12 августа. Очевидцы в соцсетях сообщали, что столб дыма и огня было видно со всех районов города. Пожар тушили 100 специалистов, 27 единиц техники и пожарный катер.
В 1:57 была объявлена локализация на площади 3,5 тыс. кв.м. По сообщениям МЧС, в ходе пожара обрушилась кровля, последние несколько часов велась разборка и проливка конструкций. По предварительной информации МЧС, пострадавших нет.
«В 14 часов 56 минут пожар полностью ликвидирован. На месте работают дознаватели, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России»,— сообщили в МЧС.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности.