В июле сочинцы предпочли финансовые приложения остальным категориям

Магазин приложений RuStore подготовил для «Ъ-Сочи» рейтинг самых загружаемых приложений в Сочи за июль. Безоговорочным лидером стала платформа MAX для общения и повседневных задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второе место занял «СберБанк Онлайн». Тройку лидеров замкнуло приложение «Авито» — работа, услуги, авто, которое местные жители применяют для поиска вакансий, покупки товаров и аренды машин.

В рейтинг также попали «T-Банк» и маркетплейс Ozon. Банковские программы «ВТБ Онлайн» и «Альфа-Банк» сохраняют стабильную популярность среди пользователей. Завершает список платежный сервис Mir Pay.

Наибольшую долю загрузок в июле составили финансовые программы — 15,1%. На втором месте оказались инструменты с показателем 14,8%. Пользователи также скачивали сервисы для покупок (11,6%) и развлечений (8,2%).

В топ категорий вошли приложения для транспорта (8%), общения (7,4%) и объявлений с услугами (6,9%). Меньшую, но стабильную долю заняли государственные сервисы (5,5%) и программы для доставки еды с напитками (4,9%).

В июне финансовые приложения также стали самыми популярными у жителей Сочи. На первом месте находится «СберБанк Онлайн» с долей 5,3%, что немного ниже показателя в 5,6% в мае. Второе место занимает «Т-Банк», который увеличил свою долю с 3,5% до 3,6%. Также в топе находятся «ВТБ Онлайн» (2,3%) и «Альфа-Банк» (2,2%), которые немного снизили свои показатели по сравнению с прошлым месяцем.

Приложение Mir Pay показало стабильный результат с долей 1,8%. В то же время «Авито услуги, авто, работа» значительно потеряло популярность: в июне его доля составила 1,0%, по сравнению с 3,2% в мае.

Главный редактор RuStore Варвара Юмина отметила, что российские сервисы уверенно удерживают позиции у сочинцев — от финансовых приложений до платформ для общения и видео. Пользователи предпочитают проверенные и удобные сервисы.

По итогам мая 2025 года среди пользователей RuStore в Сочи наибольшее количество установок пришлось на приложения из категории «Развлечения» — 35,6%. На втором месте — приложения для онлайн-покупок с долей 23,6%, среди которых популярны Wildberries, Ozon и Fix Price. Третье место занимает категория «Объявления и услуги» с 22%, где лидером является «Авито», значительно опережающий другие приложения, такие как «Почта России» и «Юла».

Государственные сервисы составили 11,1% от общего числа скачиваний. Среди них наиболее популярны «Госуслуги», «Госключ» и «Мой налог».

Мария Удовик