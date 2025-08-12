В Крыму произошло возгорание сухой растительности на площади 1 га

В Крыму огнеборцы тушат возгорание сухой растительности на площади 1 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар произошел в селе Скалистое на открытой территории. По данным спасателей, местность труднодоступная, тушение осложняет жаркая и ветреная погода.

На месте работают сотрудники МЧС, региональные специалисты и работники лесоохотничьего хозяйства, всего 160 человек. Также привлекли 24 единицы техники. Отмечается, что аэромобильная группировка ГУ МЧС России по региону и вертолет ведомства Ми-8 находятся на готовности.

Алина Зорина