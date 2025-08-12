Жительницу Мегиона осудили на 3,5 года за поджог мэрии и автомобилей ДПС

Мегионский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) приговорил местную жительницу к трем годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за поджог здания мэрии Мегиона и трех служебных автомобилей местного ОМВД, сообщили в пресс-службе судов Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 28 октября 2024 года. Как сообщал «Ъ-Урал», 38-летняя женщина кинула бутылки с бензином в окно администрации города — в результате от огня пострадал кабинет заместителя главы по ЖКХ Евгения Кирикова. Кроме того, она облила три машины ДПС легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла одну из них.

Как рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре, после задержания она пояснила, что ей поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщивших об оформлении кредита на имя женщины на территории другого государства в связи, с чем она может быть привлечена к уголовной ответственности. «Не сообщая никому о поступающих звонках и угрозах, подозреваемая, действуя по указанию звонивших, осуществила им перевод более 400 тыс. руб., взятых в кредит, а в последующем — серию поджогов»,— сообщили в СКР.

Ей были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Подсудимая признала вину. По решению суда, отбывать наказание она будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

София Паникова