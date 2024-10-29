Вице-мэр лишился кабинета из-за мошенников

СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) возбудил уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества и о хулиганстве после того, как местная жительница подожгла здание администрации и автомобиль ДПС в Мегионе. По данным «Ъ-Урал», возгорание произошло в кабинете вице-мэра по ЖКХ Евгения Кирикова на площади 2 кв.м.По версии следствия, подозреваемая действовала по указанию мошенников, которые угрожали ей уголовным преследованием из-за того, что на нее якобы оформлен кредит заграницей. Кроме того, она перевела им 400 тыс. руб. Женщина задержана.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКР расследует уголовное дело о поджогах в Мегионе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ СКР расследует уголовное дело о поджогах в Мегионе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра), инцидент произошел вечером 28 октября. По версии следствия, 38-летняя местная жительница подожгла здание администрации Мегиона и попыталась совершить поджог трех автомобилей ДПС.

В ГУ МЧС по ХМАО «Ъ-Урал» рассказали, что сообщение о возгорании поступило 28 октября в 20:38. На момент прибытия первого подразделения сотрудников МЧС наблюдалось плотное задымление в кабинете мэрии на первом этаже. «В результате пожара повреждено 2 кв.м., открытое горение ликвидировано в 20:44. На месте работали шесть пожарных расчетов», — добавили в региональном МЧС.

По данным источника «Ъ-Урал» в мэрии Мегиона, от огня пострадал кабинет заместителя главы по ЖКХ Евгения Кирикова.

«Сейчас продолжаются следственные мероприятия. Сам Кириков работает в другом кабинете, администрация работает в штатном режиме. По предварительным данным, в результате возгорания пострадали стол и стулья»,— сказал собеседник «Ъ-Урал».

В УМВД по Югре «Ъ-Урал» сообщили, что тем же вечером подозреваемая облила три машины ДПС легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла одну из них. В результате поджогов пострадавших нет. «В ходе допроса подозреваемая пояснила, что ей поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщивших об оформлении кредита на имя женщины на территории другого государствав связи, с чем она может быть привлечена к уголовной ответственности»,—рассказали в СКР.

По данным следствия, женщина никому не сообщила о том, что ей поступают угрозы от мошенников. По их указанию она перевела им более 400 тыс. руб., которые взяла в кредит. По данным СКР, в отношении задержанной возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Решение о мере пресечения еще не принято.

Подчеркивается, что сейчас выполняется комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств поджога и установления лиц, причастных к нему.

По данным УМВД по ХМАО, за 9 месяцев уровень преступности в округе увеличился на 8,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Каждое третье преступление было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их число увеличилось на 22,4%.

Руководитель коллегии адвокатов «Курганов и партнеры» Алексей Курганов рассказал, что для обмана граждан мошенники набирают профессиональных психологов. «Они подводят человека к преступлению или мошенничеству постепенно: впутывают в долги, обязательства, угрожают, обещают, но в итоге свое получают. Профилактические меры в таких случаях не работают. В основном, страдают пожилые люди, которые действуют в рамках своих паттернов: доверие к сотрудникам правоохранительных органов, государству»,— считает господин Курганов.

Алексей Курганов подчеркнул, чтобы избежать обмана со стороны мошенников, достаточно вовремя сбросить телефонный звонок и перезвонить в госорган по официальному телефону.

По его словам, чтобы уменьшить число жертв мошенников, необходим комплексный подход. «Таких преступлений очень много. Тот факт, что женщина стала жертвой мошенников, не является смягчающим обстоятельством. Подобные преступления являются особо тяжкими. Пока практика подобных дел показывает, что подозреваемая получит наказание такое же, как она получила бы без участия мошенников»,— резюмировал он.

Мария Шараева