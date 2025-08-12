В Анапе модернизируют очистные сооружения для развития курорта

Анапа получит 4 млрд руб. инфраструктурного кредита на реконструкцию очистных сооружений водопровода. Решение принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Заявку Краснодарского края поддержал губернатор Вениамин Кондратьев. Проект предусматривает удвоение мощности очистных — до 100 тыс. куб. м воды в сутки.

Ожидается, что мера позволит обеспечить качественным водоснабжением 210 тыс. жителей и гостей курорта, а также подключить перспективные зоны застройки, здравницы и отели. Сегодня мощность очистных — 50 тыс. куб. м, что не позволяет заключать новые договоры на подключение.

По мнению экспертов, новый проект позволит значительно повысить качество водоснабжения курорта, обеспечить перспективные зоны застройки. Сегодня ждут своей реализации 29 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 250 млрд руб. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят около 2 млрд руб. в год.

«Для Анапы это важное событие, результат правильной совместной работы команды мэрии города, Правительства региона и Правительства РФ, направленной на разумную реализацию нашего главного градостроительного документа — генерального плана. Мы благодарны нашему Губернатору, который вовремя обратил внимание на те стоп-факторы, которые препятствуют реализации этих и других проектов, и предпринял всевозможные меры, поддержав вместе с правительственной комиссией наш проект»,— подчеркнул вице-мэр города-курорта Анапа Виталий Воронов.

Стоит отметить, что по инициативе Губернатора большая работа по совершенствованию водного хозяйства курорта началась несколько лет назад. Первым серьезным шагом стало строительство напорного канализационного коллектора очищенных сточных вод Ду-1000 мм от очистных до камеры гашения на Высоком берегу.

Новый проект реконструкции очистных позволит увеличить и мощность, что сегодня Анапе жизненно необходимо и станет стратегическим шагом для дальнейшего развития всероссийского курорта детского и семейного отдыха.

Анна Гречко