Жительница Краснодара сняла флаг России со здания поликлиники
В дежурную часть полиции Центрального округа Краснодара поступило заявление о краже государственного флага России со здания медицинского учреждения краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Происшествие случилось рядом с поликлиникой на пересечении улиц Коммунаров и Гаврилова. Полиция Краснодара проводит проверку.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность неизвестной. Ее действиям дадут правовую оценку.