Жительница Краснодара сняла флаг России со здания поликлиники

В дежурную часть полиции Центрального округа Краснодара поступило заявление о краже государственного флага России со здания медицинского учреждения краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Происшествие случилось рядом с поликлиникой на пересечении улиц Коммунаров и Гаврилова. Полиция Краснодара проводит проверку.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность неизвестной. Ее действиям дадут правовую оценку.

Алина Зорина