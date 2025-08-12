Один человек пострадал при ударе FPV-дрона в Курской области

FPV-дрон вооруженных сил Украины ударил по селу Заолешенка Суджанского района. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об одном пострадавшем.

«У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале. Пострадавшего мужчину доставили в Курскую областную больницу. Глава региона призвал жителей не возвращаться в приграничье, чтобы не попасть под атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Село Заолешенка находится примерно в 85 км к юго-западу от Курска. Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта от ВСУ 15 марта.

