Дворец оказался бракованным

Объем демонтажных работ недостроенного Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске определят после проектно-изыскательских работ и обследования конструкций, сообщили власти Новороссийска. В конце июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел спортивный долгострой. Тогда выяснилось, что часть комплекса, который не могут завершить 16 лет, придется снести и возвести заново из-за нарушений в проекте — серьезных недочетов по нагрузке на строительные конструкции. В результате на завершение строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» потребуется еще три года. Эксперты отмечают, что по закону заказчик вправе требовать с подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, однако для этого потребуется обратиться в суд.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в городском управлении строительства, объем демонтажных работ Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» будет определен при выполнении проектно-изыскательских работ в рамках соответствующего контракта и на основании результатов обследования существующих конструкций.

В конце июля в ходе осмотра спортивного долгостроя губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым стало известно, что часть спорткомплекса придется снести и отстроить заново, так как в проекте были допущены серьезные недочеты по нагрузке на строительные конструкции

Для завершения строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» необходимо три года.

Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» площадью более 23 тыс. кв. м начали возводить в 2009 году к зимним Олимпийским играм в Сочи — соответствующее постановление подписал глава Новороссийска Владимир Синяговкий.

Планировалось, что уже в ноябре 2011 года в городе появится многофункциональное сооружение, состоящее из четырех основных и одного вспомогательного блока, с ледовым катком и пятидесятиметровым бассейном. В 2010 году стройка спортивного комплекса была приостановлена. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства и обратилась в суд с требованиями о запрете строительства объекта. Основанием послужило то, что земельный участок находится в природоохранной зоне, и администрация города обязана была информировать население о возможном или предстоящем предоставлении данного земельного участка для строительства.

К 2011 году проект доработали, устранили недостатки и продолжили строительство. Подрядчиком выступала компания «ЭкспоСтройГрупп». Стоимость работ, согласно муниципальному контракту, тогда составила 625,6 млн руб. Вскоре строителям стали задерживать заработанную плату. Стройку остановили, компания прекратила деятельность.

Возобновилось возведение Дворца спорта в феврале 2013 года. Новый подрядчик ООО «Меридиан» обещал сдать объект в эксплуатацию в конце 2014 года. Контракт оценили в 525,9 млн руб. Подрядчик вновь обязательства по контракту не выполнил и начал процедуру банкротства.

В 2020 году Главгосэкспертиза одобрила корректировки в проекте строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко.

В феврале 2024 года глава Новороссийска Андрей Кравченко на пресс-конференции назвал дату открытия Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» — лето 2025 года.

Юрист по строительному подряду Павел Обоимов говорит, что согласно Гражданскому кодексу РФ любое строительство должно осуществляться на основании проектной и сметной документации, а если объект возводится для государственных и муниципальных нужд, он должен иметь проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

«На сайте госзакупок история Дворца олимпийских видов спорта “Черноморский” прослеживается с 2014 года и среди прочего есть несколько позиций, когда размещались тендеры на проведение государственной экспертизы, а также ряд позиций, связанных с определением подрядчика на изготовление проектной, сметной документации, осуществление отдельных этапов строительства, а также строительного контроля и авторского надзора. В Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства имеется информация о том, что по данному объекту было получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий 23.12.2024 № 23-1-1-3-079305-2024 выполненных АО "Краснодаргражданпроект" по заказу МКУ "Управление строительства". К сожалению, никакой дополнительной информации в открытом доступе нет, как и нет конкретики относительно характера нарушений в проекте, недочетов по нагрузке, и на каком именно участке они обнаружены»,— отмечает юрист.

Он добавляет, что по закону заказчик вправе требовать с подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, однако точку в том, что явилось их причиной — дефект проектирования или строительный дефект, поставить может только суд.

По словам господина Обоимова, процесс строительства — это предельно документированный процесс, предусматривающий ведение журналов, исполнительной документации, актов скрытых работ, которые фиксируют качество работ буквально ежедневно. Если на объекте был авторский надзор и строительный контроль (а согласно госзакупкам они были), то логично адресовать им вопрос о хронологии накопления дефектов.

«Однако, это — ретроспективный аспект этой ситуации. С юридической точки зрения, ни один документ (даже заключение госэкспертизы) не имеет заранее установленной силы.

Если представить, что к этому объему в нынешнем его состоянии приступает новый подрядчик, то он не только вправе, но и обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации. В свою очередь, заказчик должен принять решение, изменить проект, принять решение о полном или частичном его демонтаже и переделке, если он не обеспечивает безопасность.

«Проведение обследования, новых проектно-изыскательских работ, с точки зрения Градостроительного кодекса, находится целиком в ведении собственника объекта (заказчика) и зависит от его бюджетных лимитов и организационных возможностей. Правовых препятствий к осуществлению таких действий нет, однако высока вероятность нового изменений цены контракта с учетом роста цен на материалы»,— резюмирует эксперт.

Наталья Решетняк